Леклер: «Феррари» нужно улучшить выступления в гонках

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что нужно сделать, чтобы итальянская команда смогла прибавить в следующем сезоне.
«Всегда приятнее закончить сезон вторым, нежели третьим. Но сейчас моё основное внимание сосредоточено на то, чтобы использовать эти четыре гонки для того, чтобы в следующем году побороться за титул. Мы хотим использовать эти четыре гонки, чтобы в следующем году стать лучшей командой.
Что нужно улучшить? Выступления по воскресеньям. Речь о многом. В том числе и работе с шинами, как вы видели в последней гонке, это всё ещё наше слабое место. Общение, стратегия, надежность. Мы просто хотим стать лучше командой и завершать уик-энды лучшим образом. В субботу мы зачастую были сильны, но к воскресенью всё просто разваливалось», — приводит слова Леклера Motorsport.
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