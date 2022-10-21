Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Условия, при которых «Ред Булл» досрочно выиграет Кубок конструкторов на Гран-при США

Условия, при которых «Ред Булл» досрочно выиграет Кубок конструкторов на Гран-при США
Комментарии

На предстоящем этапе Формулы-1, Гран-при США, за три гонки до конца сезона австрийская команда «Ред Булл» может досрочно выиграть Кубок конструкторов.

Для того, чтобы досрочно оформить титул, команде «Ред Булл» нужно проиграть 19 или менее очков в предстоящей гонке. Таким образом, если пилоты «Ред Булл» в полном составе финишируют в предстоящей гонке в первой четвёрке, то коллектив гарантированно становится досрочным победителем Кубка конструкторов.

ПРи большинстве раскладов, при которых «Ред Булл» оказывается ниже пятого места на финише, «Феррари» необходимо привезти дубль, тчобы сохранить математические шансы на титул. «Феррари» останется в титульной гонке только в том случае, если наберёт на 19 очков больше, чем «Ред Булл» в предстоящей гонке в США.

Напомним, на Гран-при Японии Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом сезона-2022.

Ферстаппена лишат титула? Бывший босс Ф-1 пообещал «Ред Булл» жесточайшее наказание Ферстаппена лишат титула? Бывший босс Ф-1 пообещал «Ред Булл» жесточайшее наказание
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022