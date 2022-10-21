Условия, при которых «Ред Булл» досрочно выиграет Кубок конструкторов на Гран-при США

На предстоящем этапе Формулы-1, Гран-при США, за три гонки до конца сезона австрийская команда «Ред Булл» может досрочно выиграть Кубок конструкторов.



Для того, чтобы досрочно оформить титул, команде «Ред Булл» нужно проиграть 19 или менее очков в предстоящей гонке. Таким образом, если пилоты «Ред Булл» в полном составе финишируют в предстоящей гонке в первой четвёрке, то коллектив гарантированно становится досрочным победителем Кубка конструкторов.

ПРи большинстве раскладов, при которых «Ред Булл» оказывается ниже пятого места на финише, «Феррари» необходимо привезти дубль, тчобы сохранить математические шансы на титул. «Феррари» останется в титульной гонке только в том случае, если наберёт на 19 очков больше, чем «Ред Булл» в предстоящей гонке в США.

Напомним, на Гран-при Японии Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом сезона-2022.