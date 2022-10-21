ФИА объявила о мерах после скандального выезда трактора на трассу на Гран-при Японии

Международная автомобильная федерация (ФИА) провела расследование инцидента, произошедшего на Гран-при Японии.



По итогам расследования ФИА признала, что работа эвакуационной бригады, учитывая погодные условия, была несвоевременной. Кроме того, в ФИА признали, что упустили из виду машину Пьера Гасли, который пытался догнать пелотон после вынужденного пит-стопа.



В связи с этим был принят ряд решений. В частности, гоночная дирекция теперь будет передавать командам информацию о работе эвакуационных групп на трассе через официальную систему обмена сообщениями, команды же, в свою очередь, отныне обязаны об этом информировать пилотов.



Кроме того, дирекция гонки будет тщательно контролировать положение всех машин на трассе во время действия режима машины безопасности.



Помимо этого, ФИА сообщила, что до конца сезона откажется от идеи ротации гоночных директоров — начиная с Гран-при США и на всех оставшимся гонках в этой должности будет работать Нильс Виттих. Эдуарду Фрейташ до конца сезона работать на гонках Формулы-1 не будет.

Напомним, вскоре после старта Гран-при Японии гонка была остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. На трассу был выведен трактор, который должен был убрать повреждённый болид. Но вкупе с мокрой трассой он создал опасную ситуацию. Многие пилоты выразили недоумение в связи с появлением трактора. Они вспомнили обстоятельства гибели Жюля Бьянки в 2014 году. Француз получил травмы и скончался после столкновения с аналогичным транспортным средством.