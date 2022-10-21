ФИА внесёт правки в спортивный регламент после путаницы с начислением очков на ГП Японии

Международная автомобильная федерация (ФИА) провела расследование ситуации, возникшей из-за недопонимания распределения очков по итогам гонки Гран-при Японии.
Напомним, по итогам Гран-при Японии было присуждено полное количество очков. Гонка была прервана в начале из-за аварии, её возобновили более чем через два часа. В итоге участники проехали всего 28 кругов. Тем не менее по итогам гонки были начислены полные очки, так как Гран-при проходил в боевом режиме.
ФИА признала решение гоночной дирекции начислить полные очки по итогам гонки правильным и полностью соответствующим регламенту. Однако Федерация признала, что формулировка официального документа требует внесения большей ясности, в связи с чем в следующей редакции спортивного регламента этот момент будет уточнён.
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