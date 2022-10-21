Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА внесёт правки в спортивный регламент после путаницы с начислением очков на ГП Японии

ФИА внесёт правки в спортивный регламент после путаницы с начислением очков на ГП Японии
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) провела расследование ситуации, возникшей из-за недопонимания распределения очков по итогам гонки Гран-при Японии.

Напомним, по итогам Гран-при Японии было присуждено полное количество очков. Гонка была прервана в начале из-за аварии, её возобновили более чем через два часа. В итоге участники проехали всего 28 кругов. Тем не менее по итогам гонки были начислены полные очки, так как Гран-при проходил в боевом режиме.

ФИА признала решение гоночной дирекции начислить полные очки по итогам гонки правильным и полностью соответствующим регламенту. Однако Федерация признала, что формулировка официального документа требует внесения большей ясности, в связи с чем в следующей редакции спортивного регламента этот момент будет уточнён.

Ферстаппен стал двукратным чемпионом досрочно. Cначала никто не понял почему Ферстаппен стал двукратным чемпионом досрочно. Cначала никто не понял почему
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022