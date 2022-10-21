В «Хаасе» представили комбинезоны, которые будут носить пилоты на Гран-при США. Фото

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» показала в своих социальных сетях внешний вид комбинезонов, которые будут использовать гонщики на предстоящем Гран-при США. Новые комбинезоны пилотов стали чуть более американизированы — они выполнены в цветах американского звёздно-полосатого флага.



Фотосессия пилотов «Хааса» — Кевина Магнуссена, Мика Шумахера и Антронио Джовинацци, который будет выступать в пятничной тренировке, прошла в традиционном для Техаса салуне, а пилоты надели на себя ковбойские шляпы, чтобы полностью соответствовать духу Остина, в котором состоится Гран-при США.

Фото: twitter.com/HaasF1Team

Фото: twitter.com/HaasF1Team

Напомним, на Гран-при США «Хаас» будет выступать со специальной ливреей, посвящённой домашнему для американской команды этапу.