Чжоу: ФИА и Формуле-1 важно мнение каждого гонщика

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался о ситуации с выездом трактора на трассу во время гонки Гран-при Японии.
«Голос каждого гонщика имеет значение. Нас всего 20 человек, это не НБА, в которой тысячи игроков. Так что да, ФИА и руководство чемпионата обращают внимание на наши слова. У нас был довольно долгий разговор после гонки в Японии. Это неправильная ситуация, особенно после того, что случилось с Жюлем Бьянки несколько лет назад на этой же трассе. Видимость была худшей за всю историю. Я не видел трактор, пока не оказался на расстоянии двух метров от него. Так что для нас это довольно опасно. Я был счастлив, что никто не врезался в машину Сайнса.
Не бывает безопасно, когда на трассе появляется трактор, даже в режиме машины безопасности, в таких плохих условиях в вопросе видимости. Вы представить себе не можете, насколько наши машины чувствительны к аквапланированию. Мы не хотим видеть на трассе никакие эвакуаторы. И если всё шло к красным флагам, то точно стоило подождать», — приводит слова Чжоу RaceFans.
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