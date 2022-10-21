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Сайнс стал лучшим в первой тренировке Гран-при США, Шварцман — 16-й

Сайнс стал лучшим в первой тренировке Гран-при США, Шварцман — 16-й
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На «Трассе Америк» в Остине завершилась первая тренировка Гран-при США. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место осталось за гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Россиянин Роберт Шварцман, дебютировавший за рулём «Феррари», по итогам тренировки показал 16-й результат.

На тренировке не обошлось без происшествий — пилот «Хааса» Антонио Джовинацци, заменявший в этой сессии Кевина Магнуссена, разбил машину в начале сессии, повредив переднее крыло и сцепление. В итоге для Антонио тренировка была закончена досрочно.

Формула-1. Гран-при США. Первая тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Карлос Сайнс«Феррари»1:36.857
2.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.224
3.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.475
4.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0.603
5.Серхио Перес«Ред Булл»+0.658
6.Фернандо Алонсо«Альпин»+0.856
7.Джордж Расселл«Мерседес»+0.945
8.Пьер Гасли«Альфа Таури»+0.953
9.Ландо Норрис«Макларен»+0.999
10.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1.184
11.Эстебан Окон«Альпин»+1.245
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.419
13.Александер Албон«Уильямс»+1.565
14.Юки Цунода«Альфа Таури»+2.041
15.Мик Шумахер«Хаас»+2.065
16.Роберт Шварцман«Феррари»+2.094
17.Алекс Палоу«Макларен»+3.054
18.Тео Пуршер«Альфа Ромео»+3.318
19.Логан Сарджент«Уильямс»+3.468
20.Антонио Джовинацци«Хаас»+6.206
Шварцман дебютирует в Формуле-1 за «Феррари»: что дадут Роберту тренировки? Шварцман дебютирует в Формуле-1 за «Феррари»: что дадут Роберту тренировки?
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