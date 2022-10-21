Сайнс стал лучшим в первой тренировке Гран-при США, Шварцман — 16-й

На «Трассе Америк» в Остине завершилась первая тренировка Гран-при США. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место осталось за гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



Россиянин Роберт Шварцман, дебютировавший за рулём «Феррари», по итогам тренировки показал 16-й результат.



На тренировке не обошлось без происшествий — пилот «Хааса» Антонио Джовинацци, заменявший в этой сессии Кевина Магнуссена, разбил машину в начале сессии, повредив переднее крыло и сцепление. В итоге для Антонио тренировка была закончена досрочно.

Формула-1. Гран-при США. Первая тренировка: