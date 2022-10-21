Сайнс стал лучшим в первой тренировке Гран-при США, Шварцман — 16-й
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На «Трассе Америк» в Остине завершилась первая тренировка Гран-при США. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место осталось за гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
Россиянин Роберт Шварцман, дебютировавший за рулём «Феррари», по итогам тренировки показал 16-й результат.
На тренировке не обошлось без происшествий — пилот «Хааса» Антонио Джовинацци, заменявший в этой сессии Кевина Магнуссена, разбил машину в начале сессии, повредив переднее крыло и сцепление. В итоге для Антонио тренировка была закончена досрочно.
Формула-1. Гран-при США. Первая тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1:36.857
|2.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.224
|3.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.475
|4.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0.603
|5.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.658
|6.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+0.856
|7.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.945
|8.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+0.953
|9.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.999
|10.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1.184
|11.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.245
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.419
|13.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.565
|14.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+2.041
|15.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+2.065
|16.
|Роберт Шварцман
|«Феррари»
|+2.094
|17.
|Алекс Палоу
|«Макларен»
|+3.054
|18.
|Тео Пуршер
|«Альфа Ромео»
|+3.318
|19.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+3.468
|20.
|Антонио Джовинацци
|«Хаас»
|+6.206
Комментарии
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