Встреча Хорнера и президента ФИА по поводу превышения лимита расходов длилась 15 минут

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер и президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен-Сулайем провели встречу, посвящённую нарушению финансового регламента австрийским коллективом. Как сообщает журналист Эрик ван Харен в своих социальных сетях, встреча длилась всего 15 минут.
Кроме того, Хорнер и бен Сулайем пообщались в моторхоуме «Ред Булл». В общей сложности встреча длилась менее получаса.
Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация предложила «Ред Булл» сделку на фоне превышения командой потолка расходов в прошлом сезоне Формулы-1. До этого ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.
Напомним, ФИА на данный момент ещё не сообщила, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.
- 21 октября 2022
-
23:41
-
23:02
-
22:52
-
22:42
-
22:25
-
21:42
-
20:54
-
20:46
-
19:29
-
19:26
-
19:04
-
18:50
-
17:40
-
17:30
-
16:33
-
16:16
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:11
-
14:19
-
14:18
-
13:52
-
13:30
-
13:03
-
12:31
-
12:29
-
12:15
-
11:10
-
10:40
-
10:07
-
09:48
-
09:18
-
00:54
-
00:45