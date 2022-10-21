Встреча Хорнера и президента ФИА по поводу превышения лимита расходов длилась 15 минут

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер и президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен-Сулайем провели встречу, посвящённую нарушению финансового регламента австрийским коллективом. Как сообщает журналист Эрик ван Харен в своих социальных сетях, встреча длилась всего 15 минут.

Кроме того, Хорнер и бен Сулайем пообщались в моторхоуме «Ред Булл». В общей сложности встреча длилась менее получаса.

Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация предложила «Ред Булл» сделку на фоне превышения командой потолка расходов в прошлом сезоне Формулы-1. До этого ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.



Напомним, ФИА на данный момент ещё не сообщила, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.