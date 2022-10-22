Леклер стал лучшим во второй тренировке Гран-при США, Ферстаппен — седьмой
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На «Трассе Америк» в Остине завершилась вторая тренировка Гран-при США. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас. Третье место осталось за гонщиком «Макларена» Даниэлем Риккардо. Эти три гонщика, в отличие от остальных, показали свои лучшие результаты на шинах 2022 года.
Чемпион мира 2022 года Макс Ферстаппен показал седьмой результат.
Вторая тренировка была посвящена тестам шин 2023 года, так что результаты её абсолютно непоказательны — гонщики и команды не знали, на каком именно составе шин работали.
Формула-1. Гран-при США. Вторая тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:36.810
|2.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0.715
|3.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+0.817
|4.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+1.422
|5.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+2.697
|6.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+2.737
|7.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+2.765
|8.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+2.888
|9.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+3.030
|10.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+3.042
|11.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+3.274
|12.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+3.368
|13.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+3.752
|14.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+3.854
|15.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+3.996
|16.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+4.500
|17.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+4.524
|18.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+5.043
|19.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+5.047
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+5.507
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