Леклер стал лучшим во второй тренировке Гран-при США, Ферстаппен — седьмой

На «Трассе Америк» в Остине завершилась вторая тренировка Гран-при США. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас. Третье место осталось за гонщиком «Макларена» Даниэлем Риккардо. Эти три гонщика, в отличие от остальных, показали свои лучшие результаты на шинах 2022 года.

Чемпион мира 2022 года Макс Ферстаппен показал седьмой результат.

Вторая тренировка была посвящена тестам шин 2023 года, так что результаты её абсолютно непоказательны — гонщики и команды не знали, на каком именно составе шин работали.

Формула-1. Гран-при США. Вторая тренировка: