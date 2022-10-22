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Леклер стал лучшим во второй тренировке Гран-при США, Ферстаппен — седьмой

Леклер стал лучшим во второй тренировке Гран-при США, Ферстаппен — седьмой
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На «Трассе Америк» в Остине завершилась вторая тренировка Гран-при США. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас. Третье место осталось за гонщиком «Макларена» Даниэлем Риккардо. Эти три гонщика, в отличие от остальных, показали свои лучшие результаты на шинах 2022 года.

Чемпион мира 2022 года Макс Ферстаппен показал седьмой результат.

Вторая тренировка была посвящена тестам шин 2023 года, так что результаты её абсолютно непоказательны — гонщики и команды не знали, на каком именно составе шин работали.

Формула-1. Гран-при США. Вторая тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Шарль Леклер«Феррари»1:36.810
2.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0.715
3.Даниэль Риккардо«Макларен»+0.817
4.Карлос Сайнс«Феррари»+1.422
5.Мик Шумахер«Хаас»+2.697
6.Ландо Норрис«Макларен»+2.737
7.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+2.765
8.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+2.888
9.Пьер Гасли«Альфа Таури»+3.030
10.Серхио Перес«Ред Булл»+3.042
11.Кевин Магнуссен«Хаас»+3.274
12.Юки Цунода«Альфа Таури»+3.368
13.Джордж Расселл«Мерседес»+3.752
14.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+3.854
15.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+3.996
16.Эстебан Окон«Альпин»+4.500
17.Фернандо Алонсо«Альпин»+4.524
18.Александер Албон«Уильямс»+5.043
19.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+5.047
20.Николас Латифи«Уильямс»+5.507
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