Ферстаппен подвёл итоги свободных заездов на Гран-при США

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги тренировочных заездов на Гран-при США. По итогам первой свободной практики голландец стал вторым, по итогам второго заезда — седьмым.

«Мы были неплохи в первой свободной практике. Попробовали внести несколько изменений в машину и сразу же оказались на высокой позиции, так что это позитивный итог. Мы знали, что вторая тренировка будет другой, к тому же мне поставили шины C1, которые мы здесь даже не используем, поэтому было не так просто.



В целом мы выполнили программу, которую планировали, получив информацию по итогам первого заезда. Всё должно быть в порядке, но посмотрим, как получится проявить себя в квалификации», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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