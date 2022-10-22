Расселл выразил надежду, что «Мерседес» поборется в квалификации за топ-6
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл по итогам свободных заездов выразил надежду, что команда сможет навязать борьбу «Феррари» и «Ред Булл» в квалификации Гран-при США и закрепиться по её итогам в топ-6.
«Думаю, у нас будет всё хорошо в квалификации. Надеюсь, мы пройдём в третий сегмент и будем бороться за топ-6. Хотелось бы думать, что в этот уикенд мы опередим машины среднего класса. Но я давно осознал, что в этом виде спорта нельзя заранее принимать всё как должное.
Мы будем усердно работать и постараемся добиться того, чтобы у нас была быстрая машина. Борьба за поул — это всегда напряжение для нас, но гонка пройдёт в воскресенье, думаю, наши шансы 50 на 50», — приводит слова Расселла RaceFans.
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