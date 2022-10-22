«Словно попал в другую лигу». Алекс Палоу оценил дебютную тренировку в Формуле-1

Чемпион IndyCar-2021 Алекс Палоу поделился впечатлениями после дебютной тренировки в Формуле-1. Гонщик провёл первую практику в составе «Макларена», заменив Даниэля Риккардо.



«Разница очень заметна. Я словно попал в другую лигу, хотя и без того понятны отличия. Болид в Формуле-1 намного быстрее, хотя гонщик к этому привыкает. Возможно, разница так сильно ощущается из-за прижимной силы и того, как машина входит в повороты. Можно быстрее проходить повороты и позже тормозить.



По ходу своей карьеры я осознал, что не смогу попасть в Формулу-1, а затем я это сделал через IndyCar. Так что я тут благодаря выступлениям в этих гонках. И наслаждался каждой секундой. Но я не стремлюсь остаться здесь. Если какая-то команда решит посадить меня за руль, то соглашусь, но у меня и без этого успешная карьера», — цитирует Палоу Racer.