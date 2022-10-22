Хэмилтон: у меня бы вылетели все пломбы после езды по такой трассе, как в США

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил последние обновления машины по итогам свободных заездов на Гран-при США.
«Всё прошло по плану. Я очень благодарен всем, кто усердно работал на заводе и принёс нам обновление в этот уикенд. Это был тяжёлый год для всей команды инженеров, я очень благодарен им за то, что они постоянно пытались усовершенствовать машину, не опускали голову в трудный момент и выпускали обновления.
Сегодня я почувствовал улучшения в машине. Очевидно, что это была пустая трата времени с точки зрения производительности, но в первой тренировке мы были неплохи. Надеюсь, мы внесём некоторые изменения и в квалификации поймём наш истинный уровень. Нет ощущения, что мы слишком далеко от всех», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Также Хэмилтон остался недоволен качеством трассы, отметив неровности дорожного покрытия.
«Я приехал сюда после Монреаля и сел за руль прошлогодней машины, она была так хороша. Помню свою радость, ведь она имела хорошую прижимную силу и аэродинамику, отличную мощность. Но в этом году мы немного потеряли в производительности из-за перехода на биотопливо.
Машина теперь более жёсткая. К счастью, у меня не так много пломб в зубах, иначе они бы повылетали после езды по этой трассе. Она очень неровная. Молюсь о том, чтобы в следующем году машина не стала так подпрыгивать», — добавил Хэмилтон.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 США.
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