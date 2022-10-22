Шварцман поделился впечатлениями от дебюта на тренировке Гран-при США

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий по израильской гоночной лицензии поделился впечатлениями от дебютной тренировки в Формуле-1.
«Моя первая свободная практика в Формуле-1 была потрясающей. Мы сделали всё, что запланировали на эту сессию, и команда осталась довольна проделанной работой. Трасса была сложной, ветреной и ухабистой, к ней нужно было привыкнуть. Как гонщик, ты стараешься выжать как можно больше и показать хорошую производительность, но на тренировке моей целью состояла в том, чтобы постепенно привыкать к управлению машиной и не рисковать. Счастлив, что сделал это.
С нетерпением жду возможности снова сесть за руль в Абу-Даби. С моим знаниями об этой трассе и опытом, полученным в Остине, я смогу выступить ещё лучше. Спасибо «Феррари» за доверие и эту возможность», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.
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