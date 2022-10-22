В «Мерседесе» недовольны решением ФИА признать новое крыло не соответствующим регламенту

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин остался недоволен решением Международной автомобильной федерации (ФИА) признать новое крыло команды не соответствующим техническому регламенту нынешнего сезона, сообщает GPBlog.

«Мерседес» отправлял компьютерную модель крыла в ФИА для утверждения и изначально получил разрешение на его разработку. Поэтому немецкая команда недовольна тем, что на Гран-при США крыло всё-таки было признано не соответствующим регламенту. До Гран-при Мексики команда собирается уменьшить стойки стабилизатора.

На обновлённой версии переднего крыла были использованы пять специальных углеродных дефлекторов, что привело к вопросам со стороны федерации. Эти небольшие закрылки должны отводить воздушный поток за пределы переднего колеса, однако такие аэродинамические изменения запрещены в Формуле-1 с 2019 года.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 США.