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В «Мерседесе» недовольны решением ФИА признать новое крыло не соответствующим регламенту

В «Мерседесе» недовольны решением ФИА признать новое крыло не соответствующим регламенту
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин остался недоволен решением Международной автомобильной федерации (ФИА) признать новое крыло команды не соответствующим техническому регламенту нынешнего сезона, сообщает GPBlog.

«Мерседес» отправлял компьютерную модель крыла в ФИА для утверждения и изначально получил разрешение на его разработку. Поэтому немецкая команда недовольна тем, что на Гран-при США крыло всё-таки было признано не соответствующим регламенту. До Гран-при Мексики команда собирается уменьшить стойки стабилизатора.

На обновлённой версии переднего крыла были использованы пять специальных углеродных дефлекторов, что привело к вопросам со стороны федерации. Эти небольшие закрылки должны отводить воздушный поток за пределы переднего колеса, однако такие аэродинамические изменения запрещены в Формуле-1 с 2019 года.

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