Марко прокомментировал задержку с решением по штрафу «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о том, что ФИА до сих пор не приняла решение о наказании команды за нарушение финансового регламента.



«Я ничего не могу сказать об этом. Мы зависим от ФИА и ждём решения. Это продолжается уже несколько недель, так что если это задержится ещё на несколько часов, ничего страшного. Самая неприятная часть этой ситуации — беспочвенные слухи и обвинения в мошенничестве. Но это исходило не от ФИА, а от конкурентов», — приводит слова Марко GrandPX.



Ранее сообщалось, что ФИА предложила «Ред Булл» сделку, согласно которой австрийская команда получит денежный штраф и на 25% будет сокращено время работы с аэротрубой в сезоне-2023. «Ред Булл» пока отказывается от сделки.

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