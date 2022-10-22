Феттель принял участие в акции по защите экологии

Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель принял участие в высадке деревьев у трассы Circuit of The Americas, на которой проходит Гран-при США.
О данной инициативе сообщает «Астон Мартин» в своих социальных сетях. В её рамках будет высажено 296 деревьев. Ровно столько гонок будет на счету Себастьяна Феттеля в Формуле-1 после Гран-при США в этот уикенд.
Аллея будет носить имя Себастьяна Феттеля.
Себастьян Феттель
Фото: Социальные сети Астон Мартин
Себастьян Феттель
Фото: Социальные сети Астон Мартин
Себастьян Феттель
Фото: Социальные сети Астон Мартин
Напомним, четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель в конце нынешнего сезона завершит карьеру в Формуле-1.
Ранее Себастьян уже неоднократно участвовал в различных экологических акциях, а также призывал окружающих и Формулу-1 к защите окружающей среды, в том числе новыми дизайнами шлемов.
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