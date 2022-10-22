Главный гоночный инженер «Мерседеса» высказался об обновлениях перед Гран-при США

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался об обновлениях команды перед Гран-при США, который проходит в эти выходные.
«В целом мы достаточно хорошо провели пятницу. Утром мы установили комплект обновлений на обеих машинах, и полученные данные соответствуют нашим ожиданиям. Было сложно найти баланс из-за сильного ветра, но я не думаю, что только мы столкнулись с этим. Кроме того, на длинных дистанциях шины сильно перегреваются, но, видимо, эта проблема тоже есть у всех.
Днём тестировали шины, и это было интересно. Возможно, более прохладные чехлы изменят подход к квалификации и гоночной стратегии. Пока работа с шинами кажется шагом в правильным направлении с точки зрения управляемости. В следующие два дня ветер будет сильнее. Возможно, это главная проблема уикенда. Но, если сможем улучшить баланс, поборемся за подиум», — приводит слова Шовлина пресс-служба команды.
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