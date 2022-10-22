Сайнс: я бы предпочёл победу до конца сезона четвёртому месту в чемпионате

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о борьбе за четвёртое место в личном зачёте по итогам сезона.



«Думаю, наша машина конкурентоспособна на всех типах трасс. Мы боремся за поул почти в каждом Гран-при. С победами у нас сложнее — в гонках «Ред Булл» делает шаг вперёд, которого у нас либо нет, либо до которого мы не дотягиваем. Но мы над этим работаем. В любом случае к оставшимся гонкам мы относимся как к эксперименту. Мы хотим разобраться, что поможет нам стать конкурентоспособнее.



Ситуация в чемпионате? Четвёртое или пятое место у меня будет по итогам — это ничего не изменит. Я волнуюсь за победы и возможность провести хороший сезон. Если я смогу финишировать на четвёртой позиции в личном зачёте, то хорошо. Но я бы предпочёл выиграть гонку до конца сезона, даже если в итоге я останусь пятым в чемпионате. Нам важно стараться побеждать, попадать на подиум, показывать стабильные выступления», — приводит слова Карлоса Сайнса GPFans.