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Шварцман считает, что смог бы проехать лучше, если бы получил ещё несколько кругов

Шварцман считает, что смог бы проехать лучше, если бы получил ещё несколько кругов
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Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий с израильской лицензией, поделился впечатлениями от работы в первой тренировке Гран-при США.

«Это было здорово, но очень тяжело. Я давно не пилотировал настоящий болид, так что тело забывает ощущения, которые ты испытываешь от машины. Потребовалось время, чтобы найти ритм, так что мне хотелось бы проехать ещё несколько быстрых кругов, потому что тогда я был бы ближе к парням, оказавшимся в верхней части протокола.

Инженеры хотели собрать как можно больше данных, а я хотел узнать как можно больше о болиде, чтобы сравнить его с симулятором и ответить на вопрос, насколько симулятор близок к реальности. Кроме того, я провёл тренировочный старт, и всё прошло отлично», — приводит слова Роберта Шварцмана Speedweek.

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