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Перес рассчитывает побороться за титул в 2023 году

Перес рассчитывает побороться за титул в 2023 году
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес признался, что рассчитывает побороться за чемпионский титул в 2023 году. По его словам он верит, что это возможно.

«Разумеется, я хочу победить в чемпионате. Я верю, что смогу бороться за титул в 2023 году. Это именно то, чего я хотел бы», — приводит слова Переса INSIDER.

В нынешнем сезоне за четыре гонки до конца чемпионата Серхио Перес занимает вторую позицию в личном зачёте, на одно очко опережая Шарля Леклера из «Феррари». Напарник Переса Макс Ферстаппен на прошлом этапе, Гран-при Японии, досрочно стал чемпионом мира во второй раз подряд.

На Гран-при США, который проходит в эти выходные, «Ред Булл» может досрочно обеспечить себе победу в Кубке конструкторов.

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