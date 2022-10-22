Сарджент выступит ещё в двух пятничных тренировках за «Уильямс»

Американский гонщик Логан Сарджент примет участие ещё в двух пятничных тренировках в составе команды «Уильямс», сообщает пресс-служба коллектива. Сарджент выступит на этапах в Мексике и Абу-Даби — в Мехико он заменит Алекса Албона, а в Абу-Даби — Николаса Латифи. Кроме того, Сарджент примет участие в тестах молодых гонщиков в Абу-Даби, которые пройдут после окончания сезона.
В настоящий момент Сарджент ещё не имеет суперлицензии, так что его участие в следующем сезоне Формулы-1 может зависеть от того, как завершится сезон Формулы-2.
В настоящее время Логан Сарджент занимает третью строчку в личном зачёте пилотов Формулы-2. В его активе 135 очков. Для того чтобы гарантированно получить суперлицензию, позволяющую выступать в «Королевских гонках», американцу необходимо завершить сезон не ниже шестого места — один балл суперлицензии американец получил за участие в тренировке Гран-при США вчера, 21 октября.
Финальная гонка Формулы-2 пройдёт в ноябре этого года в Абу-Даби (ОАЭ).
- 22 октября 2022
-
19:40
-
19:36
-
18:41
-
17:49
-
17:35
-
17:15
-
16:20
-
16:06
-
15:34
-
13:40
-
13:10
-
12:51
-
12:47
-
11:59
-
11:41
-
11:12
-
11:07
-
10:50
-
10:43
-
10:19
-
10:13
-
09:58
-
09:55
-
02:31
-
01:34
-
01:02
-
00:51
-
00:47
- 21 октября 2022
-
23:41
-
23:02
-
22:52
-
22:42
-
22:25
-
21:42
-
20:54