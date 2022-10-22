Сарджент выступит ещё в двух пятничных тренировках за «Уильямс»

Американский гонщик Логан Сарджент примет участие ещё в двух пятничных тренировках в составе команды «Уильямс», сообщает пресс-служба коллектива. Сарджент выступит на этапах в Мексике и Абу-Даби — в Мехико он заменит Алекса Албона, а в Абу-Даби — Николаса Латифи. Кроме того, Сарджент примет участие в тестах молодых гонщиков в Абу-Даби, которые пройдут после окончания сезона.



В настоящий момент Сарджент ещё не имеет суперлицензии, так что его участие в следующем сезоне Формулы-1 может зависеть от того, как завершится сезон Формулы-2.



В настоящее время Логан Сарджент занимает третью строчку в личном зачёте пилотов Формулы-2. В его активе 135 очков. Для того чтобы гарантированно получить суперлицензию, позволяющую выступать в «Королевских гонках», американцу необходимо завершить сезон не ниже шестого места — один балл суперлицензии американец получил за участие в тренировке Гран-при США вчера, 21 октября.



Финальная гонка Формулы-2 пройдёт в ноябре этого года в Абу-Даби (ОАЭ).