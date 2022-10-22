Хорнер: «Ред Булл» в шоке от поведения соперников

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос, как австрийская команда относится к обвинениям со стороны соперников в нарушении финансового регламента Формулы-1.
«Это невероятно разочаровывает. Когда соперники обвиняют тебя во лжи, в какой-то несанкционированной и грязной деятельности, это просто шокирует. С самого этапа в Сингапуре мы как будто подозреваемые в чём-то. То, что обсуждается в прессе, не имеет никакого отношения к реальности, но в итоге затрагивает нас, наших пилотов, наших партнёров. И нельзя просто откатить обратно или спрятать заявления, которые были сделаны. Мы в шоке от поведения наших соперников», — заявил Хорнер на официальной пресс-конференции ФИА.
Ранее сообщалось, что ФИА предложила «Ред Булл» сделку, согласно которой австрийская команда получит денежный штраф и на 25% будет сокращено время работы с аэротрубой в сезоне-2023. «Ред Булл» пока отказывается от сделки.
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