«Мы не получили ни малейшего преимущества». Хорнер — о скандале с бюджетом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о нарушении командой финансового регламента Формулы-1.
«Не было превышения. Речь о том, что нам засчитали некоторые расходы, которые мы не считали релевантными. И теперь нужно разобраться, как считать эти расходы и как определять релевантность. Мы не получили ни малейшего преимущества от этого. Ограничение бюджетов — новый процесс для Формулы-1, и сейчас нам нужно понять, как в едином ключе интерпретировать эти 52 страницы документов. Мы не получили никакого преимущества ни в 2020, ни в 2021, ни в 2022, ни в 2023, ни даже в 2026 году», — заявил Хорнер на официальной пресс-конференции ФИА.
Ранее сообщалось, что ФИА предложила «Ред Булл» сделку, согласно которой австрийская команда получит денежный штраф и на 25% будет сокращено время работы с аэротрубой в сезоне-2023. «Ред Булл» пока отказывается от сделки.
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