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В «Ред Булл» заверили, что не заключат секретную сделку с ФИА

В «Ред Булл» заверили, что не заключат секретную сделку с ФИА
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможной сделке с Международной автомобильной федерацией на фоне нарушения командой финансового регламента Формулы-1. По словам Хорнера, ни о какой секретной сделке не может быть и речи.

«Не могу сказать, какие мы обсуждаем штрафы, поскольку это конфиденциальная информация. Но я уверен, что решение в итоге будет прозрачным и понятным. Секретных сделок не будет — это совсем не так, как было в предыдущей ситуации», — заявил Хорнер на официальной пресс-конференции ФИА.

Ранее сообщалось, что ФИА предложила «Ред Булл» сделку, согласно которой австрийская команда получит денежный штраф и на 25% будет сокращено время работы с аэротрубой в сезоне-2023. «Ред Булл» пока отказывается от сделки.

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