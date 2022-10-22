Новый капотный грузовик «КАМАЗ-мастер» лидирует на этапе чемпионата России

По итогам двух первых спецучастков финального этапа чемпионата России по ралли-рейдам, Бахи «Тихий Дон», лидерство в общем зачёте захватил экипаж «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева, выступающий на новом капотном грузовике.
Вторым в общем зачёте идёт Андрей Каргинов, третье место занимает Владимир Васильев на своём «Мини Купере».
Третьим в зачёте грузовиков расположился Богдан Каримов.
«Очень интересный спецучасток: песчаные дороги прям такие — тяжёлые, песок тяжёлый. Двигателю очень тяжело здесь, с давлением надо играть. Много очень узких мест – есть лесные тропинки, где «КАМАЗ» просто не помещается. И на скорости, как ты ни старайся, в узких зазорах то зеркалами ветки цепляешь, то вот – стекло лобовое тоже повредили. Сейчас будем решать, менять его или ехать с этим, так как завтра, скорее всего, будет то же самое.
Второй круг ехали уже быстрее: трасса всё равно запоминается. Запоминаешь, где опасные места, в остальных – просто скорость прибавляешь. Да и в лесу едешь побыстрее, хотя на скорости в лесу кажется, что трасса ещё уже. Ну и другие тоже добавили: на втором спецучастке мы были вторые после Вязовича, а сейчас, наверное, четвёртые. Минуту нам «привезли», — приводит слова Богдана Каримова пресс-служба команды.
- 22 октября 2022
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