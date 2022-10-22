Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при США, Леклер — второй

На «Трассе Америк» в Остине завершилась третья тренировка Гран-при США. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третье место осталось за напарником Леклера Карлосом Сайнсом.



Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам тренировки показал пятый результат.



Формула-1. Гран-при США. Третья тренировка:

Место Пилот Команда Время 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:35.825 2. Шарль Леклер «Феррари» +0.320 3. Карлос Сайнс «Феррари» +0.446 4. Серхио Перес «Ред Булл» +0.572 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.576 6. Фернандо Алонсо «Альпин» +1.103 7. Джордж Расселл «Мерседес» +1.239 8. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +1.326 9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.390 10. Пьер Гасли «Альфа Таури» +1.465 11. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1.485 12. Ландо Норрис «Макларен» +1.624 13. Эстебан Окон «Альпин» +1.643 14. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.694 15. Даниэль Риккардо «Макларен» +1.797 16. Юки Цунода «Альфа Таури» +2.063 17. Александер Албон «Уильямс» +2.079 18. Николас Латифи «Уильямс» +2.203 19. Мик Шумахер «Хаас» +2.307 20. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +3.910