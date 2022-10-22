Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при США, Леклер — второй
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На «Трассе Америк» в Остине завершилась третья тренировка Гран-при США. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третье место осталось за напарником Леклера Карлосом Сайнсом.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам тренировки показал пятый результат.
Формула-1. Гран-при США. Третья тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:35.825
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.320
|3.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.446
|4.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.572
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.576
|6.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.103
|7.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+1.239
|8.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1.326
|9.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.390
|10.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.465
|11.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1.485
|12.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.624
|13.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.643
|14.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.694
|15.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1.797
|16.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+2.063
|17.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+2.079
|18.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+2.203
|19.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+2.307
|20.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+3.910
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