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Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при США, Леклер — второй

Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при США, Леклер — второй
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На «Трассе Америк» в Остине завершилась третья тренировка Гран-при США. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третье место осталось за напарником Леклера Карлосом Сайнсом.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам тренировки показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при США. Третья тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:35.825
2.Шарль Леклер«Феррари»+0.320
3.Карлос Сайнс«Феррари»+0.446
4.Серхио Перес«Ред Булл»+0.572
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.576
6.Фернандо Алонсо«Альпин»+1.103
7.Джордж Расселл«Мерседес»+1.239
8.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1.326
9.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.390
10.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.465
11.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1.485
12.Ландо Норрис«Макларен»+1.624
13.Эстебан Окон«Альпин»+1.643
14.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.694
15.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.797
16.Юки Цунода«Альфа Таури»+2.063
17.Александер Албон«Уильямс»+2.079
18.Николас Латифи«Уильямс»+2.203
19.Мик Шумахер«Хаас»+2.307
20.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+3.910
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