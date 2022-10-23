Вольф: выдавил слезу, слушая заявления Хорнера

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал высказывания босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера относительно нарушения австрийской командой финансового регламента Формулы-1.



«Я чуть не выдавил слезу, когда услышал это», — сказал Тото Вольф в эфире телеканала Sky Germany.



Ранее сообщалось, что ФИА предложила «Ред Булл» сделку, согласно которой австрийская команда получит денежный штраф и на 25% будет сокращено время работы с аэротрубой в сезоне-2023. «Ред Булл» пока отказывается от сделки.



До этого ФИА сообщила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» незначительно превысили потолок расходов.



Напомним, ФИА на данный момент ещё не сообщила официально, какие санкции будут применены к командам-нарушителям. Правила предусматривают различные наказания за подобное нарушение, в том числе и лишение части очков в личном и командном зачётах.



Хорнер на пресс-конференции ФИА отметил, что ни о какой секретной сделке с ФИА не может быть и речи, и добавил, что команда не получила преимущества из-за нарушения.