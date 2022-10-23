Кристиан Хорнер прокомментировал смерть Дитриха Матешица

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал смерть владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица в возрасте 78 лет.



«Очень печальный день. То, чего он добился для столь многих людей по всему миру, это потрясающе. Он создавал возможности. Его видение, сила его характера, умение не бояться своей мечты — это то, чем он отличался. Он доказал, что и в Формуле-1 сила личности имеет значение. Я знаю, что он был страстным поклонником Формулы-1 и нашей команды, и хотел бы, чтобы мы выложились на пределе и в сегодняшней квалификации, и в сегодняшней гонке.



Он всегда нас во всём поддерживал, и нам важно как следует отметить необычайный вклад этого прекрасного человека», — заявил Хорнер в эфире Sky Sports.