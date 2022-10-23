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Сайнс после победы в квалификации: в гонке «Ред Булл» всё равно будут считаться фаворитами

Сайнс после победы в квалификации: в гонке «Ред Булл» всё равно будут считаться фаворитами
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Победитель квалификации Гран-при США Формулы-1 испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал завоевание поул-позишен.

«Было классно, очень классно. Ветер был сильным, порывистым, ни в одном из поворотов ты не знал, какого сцепления ожидать. Но мне удалось собраться и выдать сильный круг, очень рад, что получилось взять поул.

Думаю, что в завтрашней гонке «Ред Булл» всё равно будут считаться фаворитами — у них отличная машина на длинной дистанции и обычно они опережают нас в гонке, потому что Макс очень хорошо выполняет свою работу. Но мы постараемся остаться впереди и сдержать их. Это было бы отличное начало финального отрезка сезона», — заявил Сайнс в интервью сразу после квалификации.

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