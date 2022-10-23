Леклер: Сайнс сработал лучше и заслужил поул-позишен

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при США Формулы-1. При этом монегаск потеряет десять позиций на стартовой решётке гонки на «Трассе Америк» из-за установки сверхлимитных элементов силовой установки.



«Было трудно собрать круг: мешал ветер. Мой последний круг не был лучшим — Карлос сработал лучше и заслужил заработать поул. Нас ждёт штраф на стартовой решётке — я буду 11-м или 12-м, так что цель — отыграться как можно быстрее.



Невероятно слышать было о Дитрихе Матешице — это огромная потеря для автоспорта. Все мои мысли с его близкими и друзьями», — заявил Леклер в интервью сразу после квалификации Гран-при США.