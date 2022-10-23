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«Сделаем всё, чтобы он нами гордился». Ферстаппен высказался о смерти Дитриха Матешица

«Сделаем всё, чтобы он нами гордился». Ферстаппен высказался о смерти Дитриха Матешица
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал смерть совладельца австрийского концерна Дитриха Матешица и свой третий результат в квалификации Гран-при США Формулы-1.

«Это непростые новости для всех. Огромная потеря. Он играл огромную роль в моей жизни, его будет не хватать. Но мы сделаем всё, чтобы завтра он нами гордился.

Мы немного проиграли, но, думаю, в гонке наша машина будет сильнее, чем в квалификации, и это сыграет роль. Ожидаю, что гонка сложится удачно», — заявил Ферстаппен в интервью сразу после квалификации Гран-при США.

Макс Ферстаппен начнёт воскресную гонку на «Трассе Америк» вторым, так как занявший вторую позицию в квалификации Шарль Леклер потеряет десять мест на решётке из-за установки сверхлимитных элементов силовой установки.

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