Руководитель Формулы-1 сделал заявление в связи со смертью Дитриха Матешица
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о смерти совладельца концерна «Ред Булл» Дитриха Матешица. Об уходе австрийца из жизни стало известно поздно вечером в субботу, 22 октября. Матешиц скончался после продолжительной болезни на 79-м году жизни.
«Я глубоко огорчён новостью, что Дитрих Матешиц, невероятно уважаемый и любимый член семьи Формулы-1, ушёл из жизни. Он был невероятным бизнесменом-визионером и создал бренд „Ред Булл“, который известен по всему миру.
Мне будет сильно его не хватать, как и всему сообществу Формулы-1. В этот печальный момент наши мысли и молитвы с его семьёй, друзьями и командами „Ред Булл“ и „Альфа Таури“», — приводит слова Доменикали пресс-служба Формулы-1.
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