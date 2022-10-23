Источник: Даниэль Риккардо станет резервным гонщиком «Ред Булл»

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо определился со своими планами на сезон-2023 Формулы-1. Как ранее и сообщалось, Риккардо не будет боевым пилотом какой-либо команды после увольнения из «Макларена», а временно перейдёт на роль резервного гонщика. Ранее ходили слухи, что Риккардо станет резервистом «Мерседеса», однако, по данным Sky Sports, вместо этого Даниэль вернётся в «Ред Булл» и будет резервным гонщиком именно там. Об этом в эфире во время квалификации Гран-при США рассказал репортёр телеканала Тед Кравиц.



Даниэль Риккардо являлся боевым гонщиком «Ред Булл» с 2014 по 2018 годы, однако затем решил покинуть «быков», несмотря на предложение австрийцев о новом контракте. Риккардо провёл по два сезона в составе «Рено» и «Макларена».

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