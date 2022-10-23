Хэмилтон объяснил, почему недоволен результатами квалификации Гран-при США

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при США Формулы-1. Хэмилтон проиграл времени поула почти шесть десятых.



«Проблемой для меня был не первый сектор, а последний. В целом, квалификация была очень-очень трудной. Я был настроен очень оптимистично весь уик-энд, ощущения от настроек машины были хорошими, все на базе упорно работали над обновлениями машины, так что я надеялся, что мы сможем оказаться намного ближе, чем мы были.



Как только началась квалификация, то что-то случилось, не знаю… Либо температура трассы упала, либо ветер изменился, но поведение машины внезапно испортилось, оно никогда таким не было в ходе уик-энда. Я ожидал намного большего», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.