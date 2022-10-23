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Хорнер написал эмоциональный пост после смерти Дитриха Матешица

Хорнер написал эмоциональный пост после смерти Дитриха Матешица
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер эмоционально отреагировал на смерть владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица, который скончался в возрасте 78 лет.

«Спасибо, Дитрих. То, что ты сделал для многих людей — за гранью понимания. Твоя честность, страсть, дальновидность, напористость, поддержка и юмор навсегда останутся в памяти.

Так много людей обязаны тебе многим, но я больше всех. Ты был с нами и в плохие, и в хорошие дни. Твоя поддержка помогла сделать достижимым то, что считалось невозможным.

Ты гигант, и твой дух будет жить вечно, и не только в этой команде, в Формуле-1, но и во всём мире, благодаря всем тем жизням, на которые ты повлиял и возможностям, которые ты предоставил.

Мы будем очень по тебе скучать, но твоё наследие вечно будет жить в «Ред Булл», — написал Хорнер в своих социальных сетях.

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