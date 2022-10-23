Вольф отреагировал на свист в адрес Ферстаппена на Гран-при США

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал ситуацию с освистыванием пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса на Гран-при США.



Обоих гонщиков освистали болельщики и называли мошенниками, намекая на нарушение финансового регламента со стороны «Ред Булл».



«Это неприемлемо. Никто не хочет видеть, чтобы кого-то освистывали, будь то подиум или фан-форум. Мы все в Формуле-1 уже много раз выступали против подобного поведения с начала года. Свист остаётся неуместным, такого не должно быть. Но так или иначе, это происходит. В Австрии это было направлено против Льюиса, здесь массово освистывали Ферстаппена. Нужно заставить всех быть на одной волне.



Мы упорно боремся между собой на трассе и вне её, но не испытываем враждебности по отношению друг ко другу», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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