Мик Шумахер высказался о своём развороте во время квалификации

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал свой разворот во время квалификации Гран-при США.
«Темп выглядел хорошо, и у нас была машина, которая могла попасть во второй сегмент и у неё был потенциал и для третьего сегмента. Очень жаль, что мы не смогли это сделать. Что касается разворота, то там очень ветрено, трасса ухабистая и машины постоянно на грани. К сожалению, э то случилось в первом повороте, так что мы не знаем, каким мог быть наш потенциал, но интуитивно он достаточно высок.
Я мало ездил в третьей практике, так что будем смотреть данные Кевина, чтобы настроить машину. Надеюсь, это поможет двигаться вперёд и набрать очки», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
И Шумахер, и Кевин Магнуссен не прошли во второй сегмент квалификации, показав 19-й и 16-й результаты, соответственно.
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