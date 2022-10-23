Мик Шумахер высказался о своём развороте во время квалификации

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал свой разворот во время квалификации Гран-при США.



«Темп выглядел хорошо, и у нас была машина, которая могла попасть во второй сегмент и у неё был потенциал и для третьего сегмента. Очень жаль, что мы не смогли это сделать. Что касается разворота, то там очень ветрено, трасса ухабистая и машины постоянно на грани. К сожалению, э то случилось в первом повороте, так что мы не знаем, каким мог быть наш потенциал, но интуитивно он достаточно высок.



Я мало ездил в третьей практике, так что будем смотреть данные Кевина, чтобы настроить машину. Надеюсь, это поможет двигаться вперёд и набрать очки», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».



И Шумахер, и Кевин Магнуссен не прошли во второй сегмент квалификации, показав 19-й и 16-й результаты, соответственно.

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