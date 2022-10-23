Макс Ферстаппен рассказал о последней встрече с Дитрихом Матешицем
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своей последней встрече с владельцем компании «Ред Булл» Дитрихом Матешицем.
«Мне посчастливилось увидеться с ним несколько недель назад. То, что мы обсуждали, сделало этот день особенным ещё тогда, а теперь эта последняя встреча стала ещё более глубокой. Весть о его смерти тяжело принять. Я буду помнить его, как человека с мягким характером, который заботился о своих людях с большой любовью. Он не стремился к всеобщему вниманию.
Я узнал его, как гонщика в душе. С огромной страстью ко спорту. Кто ещё в истории Формулы-1 когда-либо возглавлял сразу две команды», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет.
Новость по теме«Сделаем всё, чтобы он нами гордился». Ферстаппен высказался о смерти Дитриха Матешица
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