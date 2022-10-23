«Феррари» и «Мерседес» опубликовали заявления в связи со смертью Дитриха Матешица
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«Феррари» и «Мерседес» опубликовали новые посты в своих социальных сетях, посвящённые смерти владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица, который скончался в возрасте 78 лет.
«Мы глубоко опечалены известием о смерти Дитриха Матешица — человека, который любил спорт и вызовы. От имени всех сотрудников «Феррари» мы приносим соболезнования семье Дитриха и нашим друзьям: «Ред Булл» и «Альфа Таури». Наши мысли со всеми ними», — отреагировала пресс-служба «Феррари».
«С огромным сожалением мы узнали новость о смерти одного из величайших и самых дальновидных предпринимателей в мире. То, что сделал Дитрих Матешиц для Формулы-1, было беспрецедентным. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — гласит запись на странице «Мерседеса».
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