«Феррари» повторила рекорд команды 2004 года, завоевав 12 поулов в сезоне

Победа испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в квалификации Гран-при США стала для итальянской команды 12-й в нынешнем сезоне.



Благодаря этому «Феррари» повторила свой командный рекорд по количеству выигранных поулов за сезон, который был установлен в 2004 году. Тогда за «Феррари» выступали Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло.



В нынешнем сезоне Карлос Сайнс трижды побеждал в квалификациях, а его напарник Шарль Леклер девять раз выигрывал поул-позицию.



Завоевать больше 12 поулов за сезон в разное время удавалось нескольким коллективам. Это «Ред Булл», «Мерседес», «Макларен» и «Уильямс».



«Феррари» в нынешнем сезоне располагается на втором месте в Кубке конструкторов, уступая «Ред Булл». Шарль Леклер и Карлос Сайнс в общем зачёте пилотов занимают третье и пятое место соответственно.