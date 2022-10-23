«Феррари» повторила рекорд команды 2004 года, завоевав 12 поулов в сезоне

Победа испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в квалификации Гран-при США стала для итальянской команды 12-й в нынешнем сезоне.
Благодаря этому «Феррари» повторила свой командный рекорд по количеству выигранных поулов за сезон, который был установлен в 2004 году. Тогда за «Феррари» выступали Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло.
В нынешнем сезоне Карлос Сайнс трижды побеждал в квалификациях, а его напарник Шарль Леклер девять раз выигрывал поул-позицию.
Завоевать больше 12 поулов за сезон в разное время удавалось нескольким коллективам. Это «Ред Булл», «Мерседес», «Макларен» и «Уильямс».
«Феррари» в нынешнем сезоне располагается на втором месте в Кубке конструкторов, уступая «Ред Булл». Шарль Леклер и Карлос Сайнс в общем зачёте пилотов занимают третье и пятое место соответственно.
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