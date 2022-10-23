Риккардо подтвердил, что может стать резервным пилотом одной из команд в сезоне-2023
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо отреагировал на слухи о том, что он может стать резервным гонщиком «Ред Булл» в сезоне-2023. Ранее австралийского гонщика называли кандидатом на место резервиста «Мерседеса».
«Нет, нет, пока всё это только слухи. Веду ли я переговоры? Да, но пока ещё ничего не прописало. У меня есть цели на сезон-2024, так что в следующем году я не буду отрезан от Формулы-1, но, конечно, на 2024 год у меня нет никаких гарантий. Я имею в виду, пока нет варианта, чтобы я сказал, что точно буду выступать. Но я буду стараться вернуться.
Место в «Хаасе»? Думаю, будет лучше, если я продолжу придерживаться своего плана и настраиваться на что-то другое», — приводит слова Риккардо Autosport.
Новость по темеИсточник: Даниэль Риккардо станет резервным гонщиком «Ред Булл»
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