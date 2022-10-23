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Феттель прокомментировал неудачное выступление в квалификации

Феттель прокомментировал неудачное выступление в квалификации
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал слабое выступление в квалификации Гран-при США.

«Сегодня у машины было больше скорости, поэтому я разочарован окончательным результатом в квалификации. Не очень доволен своим кругом в Q2. Не хватало уверенности в задней части машины. Первый сектор был непростым из-за ветра, но я уже в третьем повороте потерял время, потому что сорвало заднюю часть. В итоге я потерял достаточно много времени. Остаток круга прошёл нормально, но я играл в догонялки. Небольшая разница сегодня сыграла решающую роль, поэтому я не попал в третий сегмент», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».

Себастьян Феттель выбыл после второго сегмента квалификации.

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