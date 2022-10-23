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ФИА и «Ред Булл» договорились. Объявление отложено из-за смерти Матешица

ФИА и «Ред Булл» договорились. Объявление отложено из-за смерти Матешица
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Международная автомобильная федерация (ФИА) достигла договорённости с «Ред Булл» о штрафе за нарушение финансового регламента, сообщает издание Auto Motor und Sport.

По информации источника, стороны за кулисами пришли к соглашению об условиях штрафа за превышение лимита расходов в 2021 году. Изначально ожидалось, что официально об условиях штрафа будет объявлено в Остине в эти выходные. Однако теперь принято решение подождать несколько дней в связи со смертью владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» предложена сделка, согласно которой команды выплатит денежный штраф и в сезоне-2023 время работы с аэротрубой будет сокращено на 25%. «Ред Булл» отклонили предложение, а руководитель команды Кристиан Хорнер заверил, что никакой секретной сделки с ФИА не будет.

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