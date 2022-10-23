Хельмут Марко высказался о смерти Дитриха Матешица
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал смерть владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица.
«Нам было известно, что у Дитриха очень серьёзное заболевание. Но всё же теперь, когда это произошло, всем нам тяжело принять, что такая великая личность так скоро ушла. Но в знак признания всех его идей, всего, что он создал, мы должны продолжать идти. Это то, чего он хотел бы.
Всё в Формуле-1 связано с Матешицем. Его взгляды, его доверие к команде, а также другие качества показывают в нём уникальную личность. Он был скромным человеком, поэтому мы, помня об этом, теперь хотим провести оставшуюся часть этого уикенда спокойно, но добиться результата», — приводит слова Марко Motorsport.
Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет.
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