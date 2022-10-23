Расселл назвал момент, лишивший его уверенности перед квалификацией Гран-при США

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что проходящий в Остине Гран-при США стартовал для него неудачно. По словам британца, он едва не разбился на трассе во время свободной практики.

«У меня произошёл серьёзный занос, я едва не разбился на практике, и это сильно подорвало мою уверенность на сессиях. К счастью, после первого круга квалификации я вернулся.

Шесть десятых от поула не нужно праздновать, но если вы посмотрите на сезон в целом и оцените длину этого круга, то это, вероятно, лучший результат, чем большинство наших квалификаций», – приводит слова Расселла издание RacingNews365.

Напомним, победителем квалификации Гран-при США стал Карлос Сайнс из «Феррари». Вторым – его напарник по команде Шарль Леклер, третьим – Макс Ферстаппен из «Ред Булл».