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Ферстаппен сказал, почему не смог взять поул на Гран-при США

Ферстаппен сказал, почему не смог взять поул на Гран-при США
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Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, занявший третье место в квалификации Гран-при США, сказал, почему не смог показать лучший результат. Напомним, победителем стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари», вторым – его напарник Шарль Леклер.

«Было крайне непросто справляться с ветром, особенно в первом секторе со скоростными поворотами. Эта трасса становится действительно сложной из-за попутного ветра.

Я потерял около трёх десятых на первом круге третьего сегмента, наехав на несколько кочек и потеряв контроль над задней частью. Вторая попытка была хороша в первом и втором секторах, однако к последнему участку у меня износились шины и произошёл занос в предпоследнем повороте. Но в целом мы были очень близки к поулу», – приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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