«Все в «Хаасе» делают хорошую работу, кроме него». Р. Шумахер раскритиковал Штайнера

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу руководителя американской команды «Хаас» Гюнтера Штайнера.

«Он призывает команду к постоянству, но что он под этим подразумевает? Может быть, ему стоит переслушать свои собственные интервью, и, возможно, он сам что-то заметит. Я думаю, что вся команда работает хорошо, за исключением босса команды.

На мой взгляд, оба гонщика хорошо справляются со своей работой, и «Хаасу» было бы разумно сохранить обоих на 2023 год. Возможно, им стоит посмотреть на себя таким же критическим взглядом, каким они смотрят на гонщиков, убедиться, что стратегия верна и что их болид в полном порядке. Потому что не стоит забывать, что с этой командой тоже многое пошло не так. Если вам удастся привести всё это в порядок, то и интервью станут проще. Это Формула-1, а не какое-то шоу Netflix», — приводит слова Шумахера RacingNews365.