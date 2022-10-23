«Все в «Хаасе» делают хорошую работу, кроме него». Р. Шумахер раскритиковал Штайнера

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу руководителя американской команды «Хаас» Гюнтера Штайнера.
«Он призывает команду к постоянству, но что он под этим подразумевает? Может быть, ему стоит переслушать свои собственные интервью, и, возможно, он сам что-то заметит. Я думаю, что вся команда работает хорошо, за исключением босса команды.
На мой взгляд, оба гонщика хорошо справляются со своей работой, и «Хаасу» было бы разумно сохранить обоих на 2023 год. Возможно, им стоит посмотреть на себя таким же критическим взглядом, каким они смотрят на гонщиков, убедиться, что стратегия верна и что их болид в полном порядке. Потому что не стоит забывать, что с этой командой тоже многое пошло не так. Если вам удастся привести всё это в порядок, то и интервью станут проще. Это Формула-1, а не какое-то шоу Netflix», — приводит слова Шумахера RacingNews365.
- 23 октября 2022
-
21:37
-
21:10
-
20:20
-
20:02
-
19:23
-
19:23
-
19:01
-
17:42
-
16:29
-
16:00
-
15:44
-
15:01
-
14:30
-
13:58
-
13:52
-
13:17
-
12:57
-
12:40
-
12:29
-
12:13
-
12:00
-
11:44
-
11:15
-
10:47
-
10:21
-
09:37
-
03:03
-
02:47
-
02:35
-
02:30
-
02:27
-
02:23
-
02:04
-
01:38
-
00:43