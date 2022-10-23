«На этих машинах мы бы подпрыгивали на восемь метров». Перес — о трассе в США
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Пилоты Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес»), Серхио Перес («Ред Булл») и Фернандо Алонсо («Альпин») высказались по поводу работы, которую провели организаторы Гран-при США, устранив неровности на трассе.
«Честно говоря, они добились очень хорошего улучшения. Я думаю, что, естественно, эти машины намного хуже, чем в прошлом году, а ощущения примерно те же. Так что если принять во внимание, насколько хуже машины, то трасса, конечно, улучшилась. Мы все это ценим», — приводит слова Джорджа Расселла RaceFans.
«На этих машинах мы бы подпрыгивали на восемь метров», — сказал Серхио Перес.
«Это очень неровно и очень жёстко. Но в этом году мы в какой-то степени привыкли к этому», — сказал Фернандо Алонсо.
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