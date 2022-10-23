Ферстаппен стал победителем Гран-при США. Хэмилтон — второй, Леклер — третий

На «Трассе Америк» в Остине завершился Гран-при США. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

Гран-при США. Гонка: