Ферстаппен стал победителем Гран-при США. Хэмилтон — второй, Леклер — третий
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На «Трассе Америк» в Остине завершился Гран-при США. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».
Гран-при США. Гонка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:42:11.687
|2.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+5.023
|3.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+7.501
|4.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+8.293
|5.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+44.815
|6.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+53.785
|7.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+55.078
|8.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1:05.354
|9.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1:05.834
|10.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1:10.919
|11.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1:12.875
|12.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1:15.057
|13.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1:16.164
|14.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1:21.763
|15.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+1:24.490
|16.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1:30.487
|17.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+1:43.588
|18.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|сход
|19.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|сход
|20.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|сход
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