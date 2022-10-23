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Ферстаппен стал победителем Гран-при США. Хэмилтон — второй, Леклер — третий

Ферстаппен стал победителем Гран-при США. Хэмилтон — второй, Леклер — третий
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На «Трассе Америк» в Остине завершился Гран-при США. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

Гран-при США. Гонка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:42:11.687
2.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+5.023
3.Шарль Леклер«Феррари»+7.501
4.Серхио Перес«Ред Булл»+8.293
5.Джордж Расселл«Мерседес»+44.815
6.Ландо Норрис«Макларен»+53.785
7.Фернандо Алонсо«Альпин»+55.078
8.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1:05.354
9.Кевин Магнуссен«Хаас»+1:05.834
10.Юки Цунода«Альфа Таури»+1:10.919
11.Эстебан Окон«Альпин»+1:12.875
12.Александер Албон«Уильямс»+1:15.057
13.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1:16.164
14.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1:21.763
15.Мик Шумахер«Хаас»+1:24.490
16.Даниэль Риккардо«Макларен»+1:30.487
17.Николас Латифи«Уильямс»+1:43.588
18.Лэнс Стролл«Астон Мартин»сход
19.Валттери Боттас«Альфа Ромео»сход
20.Карлос Сайнс«Феррари»сход
Формула-1 2022. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
23 октября 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:11.687
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+5.023
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.501
Комментарии
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